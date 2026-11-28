Fenerbahçe, Süper Lig’in 13'üncü haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.

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Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Erzurumspor FK karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından "Kadıköy'de tek ses, tek yürek" başlığıyla taraftarına çağrıda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 20 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

"HEP BİRLİKTE, SONUZA KADAR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Milyonların kalbi Londra’da, Stamford Bridge’de attı. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bir kez daha Çubuklu’ya olan eşsiz bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Şimdi o coşkuyla, o inançla Kadıköy’de buluşma zamanı! Omuz omuza, kol kola, ilk düdükten son düdüğe kadar Çubuklu’yu destekliyoruz. Kadıköy’ün tek ses, tek yürek olduğu yerde aşamayacağımız hiçbir engel yok! Hep birlikte, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi.

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