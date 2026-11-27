Fenerbahçe'nin konuğu Erzurumspor FK: Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i netleşiyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vereceği ilk 11 şekillenmeye başladı.
Trendyol Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, 11’de şans vereceği oyuncuları büyük oranda belirledi.
Kaleyi Ederson'un koruyacağı Fenerbahçe'de savunmanın sağında Mert Müldür'ün, solunda Archie Brown'ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong’dan oluşacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci şans bulacak. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.
Ligde 2-2'lik Kocaelispor beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında 2-1 galip gelen Belözoğlu, ileri uçta Kosovalı santrfor Vedat Muriqi’ye şans vermeyi düşünüyor.