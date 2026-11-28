Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yolların ayrıldığı Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oluyor. Hollanda basını, 46 yaşındaki çalıştırıcının, yeni kulübüne kısa süre içinde imzayı atacağını yazdı.

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Fenerbahçe'nin, sezon başında İsmail Kartal'ın 1'inci yardımcısı olarak göreve getirdiği ancak Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalanmasının ardından yollarını ayırdığı Dirk Kuyt'ın yeni durağının Belçika olması bekleniyor.

OH LEUVEN'E İMZA AN MESELESİ

Telegraaf'ta yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı, kısa süre içinde Oud-Heverlee Leuven'e imza atacak. OH Leuven, Belçika Pro Lig'de çıktığı 13 maçta topladığı 13 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt'ın sözleşmesini 13 Kasım'da feshetti.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Dirk Kuyt'ın "geçici teknik direktör" olarak çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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