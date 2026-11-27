F.Bahçe’nin altın değerindeki puanları kosovalı golcüye yazdı. Sarı lacivertliler, Shakhtar’ı devirerek Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet serisini geliştirirken Avrupa basınının manşetlerini süsleyen gecenin golcüsü Muriç oldu.

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Fenerbahçe, İngiltere’de Shakhtar’ı tek golle devirip Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etme hayallerini diri tutarken alkışlar Vedat Muriç’e geldi. Emre Belözoğlu’nun ilk 11’de şans verdiği Kosovalı yıldız, ilk düdükten itibaren aradığı golü 56. dakikada bulup zaferin mimarı olurken manşetler de ona ayrıldı. İngiliz The Sun, haberi “Türk Lokumu” başlığıyla duyururken, “Muriç’in golü Türk devine Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet kazandırdı” yorumunu yaptı. BBC ise Liverpool zaferini hatırlatırken, “Fenerbahçe, evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti” dedi.

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

LUKAKU’NUN ÖNÜNDE

İspanya’dan AS, Fenerbahçe’nin 16. sıraya yükselmesine vurgu yaptı. Muriç’in Liverpool’a attığı galibiyet golüne değinen Mundo Deportivo ise “Muriç, Shakhtar’ı da devirerek Fenerbahçe’ye üst üste ikinci galibiyeti kazandırdı” değerlendirmesinde bulundu. Portekiz’den A Bola, “Muriç, Fenerbahçe’ye 18 yıldır görülmeyen bir sevinç getirdi” derken İtalya’dan Tutto Mercato, “Korsan yine fark yaptı” manşetini kullandı. Haberin detayında, “Muriç’in performansı, Lukaku’nun neden daha az ön plana çıktığını da açıklıyor. Korsan emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor” ifadeleri yer aldı.

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