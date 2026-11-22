Büşra Develi'nin hayatı, yaşı ve oyunculuk kariyeri, son dönemde yer aldığı projeler ve yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor. Televizyon, sinema ve dijital platformlarda birçok yapımda rol alan oyuncu, özellikle Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem karakteriyle dikkat çekti. Oyuncunun doğum yeri, eğitim hayatı ve bugüne kadar rol aldığı diziler yeniden araştırılmaya başlandı.

Kaydet a- | +A

Büşra Develi'nin biyografisi ve filmografisi, oyuncunun kariyerine ilişkin bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Tiyatro eğitiminin ardından profesyonel oyunculuğa adım atan Develi, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri ve dijital platform projelerinde de görev aldı. Farklı türlerdeki yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncunun doğum tarihi, eğitim geçmişi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Bayburtlu olan oyuncu, ilköğreniminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Develi, üniversite eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünde başladı. Burada aldığı tiyatro eğitimiyle oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdüren Develi, profesyonel kariyerine adım attı.

Büşra Develi kimdir, kaç yaşında? Büşra Develi’nin oynadığı diziler

Büşra Develi, televizyon kariyerine 2015 yılında yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. Amerikan yapımı Pretty Little Liars dizisinden uyarlanan projede Selin karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra farklı televizyon yapımlarında rol üstlendi. 2016 yılında Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar, 2017 yılında Fi dizisinde Bilge Kara karakterini oynadı. Televizyon kariyerinin yanı sıra sinema alanında da çalışmalar yapan Develi, 2017 yapımı Ayla filminde Nimet karakterini canlandırdı. Ardından Hadi Be Oğlum, Arada ve Karakomik Filmler 2 gibi filmlerde yer aldı.

Büşra Develi kimdir, kaç yaşında? Büşra Develi’nin oynadığı diziler

BÜŞRA DEVELİ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Büşra Develi'nin oynadığı diziler

Eşref Rüya 2025 2026

Kasaba 2025

Erkek Severse 2022

Akıncı 2021

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2018

Fi 2017 2018

Tatlı İntikam 2016

Tatlı Küçük Yalancılar 2015

Büşra Develi'nin oynadığı filmler

Karakomik Filmler 2 2020

Hadi Be Oğlum 2018

Arada 2018

Ayla 2017

Bitmiş Aşklar Müzesi 2017

İLGİLİ HABERLER HABERLER Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala