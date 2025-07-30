Cansu Demirci öldü mü? Selena'nın Selin Aykar'ı ölüm iddialarıyla gündemde

Selena dizisinde Selin Aykar karakteriyle tanınan ve tanınırlığını arttıran Cansu Demirci, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son zamanlarda hakkında çıkan "öldü" iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Cansu Demirci öldü mü? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

ATV'de bir dönemin popüler dizisi Selena'da Selin karakterini oynayan Cansu Demirci, son olarak evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Selena dizisinde 3 kardeşten biri olan Cansu Demirci'nin uzun süre yurt dışında yaşandığı söylendi. Ne sosyal medyada ne de televizyon ekranlarında Demirci'yi görmek mümkün değildir. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Demirci son olarak Adanalı ve Gurbette Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

2014 yılından beri ekranlarda göremediğimiz Cansu Demirci adeta sessizliğe büründü. Öyle ki sosyal medyada hakkında " öldü" iddiaları çıkmaya başladı. Peki, Cansu Demirci öldü mü?

CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?

Selena dizisiyle tanınan Cansu Demirci ölmemiştir, hakkında çıkan "öldü" iddiaları asılsızdır. Gözlerden uzak bir hayat sürdürdüğü için zaman zaman öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Ancak bu tarz içerikler gerçeklik değeri taşımamaktadır.

Selena dizisinin başrol oyuncularından biri olan Cansu Demirci'nin hayatını kaybettiği yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Ancak bu tarz haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Bale eğitimi almaktadır.

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimini aldı.

Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı. Ardından Selena adlı dizisindeki Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. 2014 yılında oyunculuğu bırakmıştır. 1 Eylül 2024 tarihinde yabancı uyruklu olan Filippo ile evlendi.