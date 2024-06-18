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Çek Cumhuriyeti, 3 Temmuz 2016 Çekya oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çek Cumhuriyeti, 3 Temmuz 2016 Çekya oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Avrupa'da bir ülke olan Çek Cumhuriyeti'nin adının ne zaman, neden Çekya oldu merak edilenler arasında yer aldı. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya olan ülke hakkında Çek Cumhuriyeti, Çekya mı oldu araması yapıldı.

Başkenti Prag olan ve bir turizm merkezi olan Çek Cumhuriyeti ile ilgili araştırılanlar arasında adı Çekya mı oldu, hangi tarihte oldu araması yer aldı.

ÇEK CUMHURİYETİ ÇEKYA MI OLDU?

Ülkenin kısa adı 3 Temmuz 2016 tarihinde Çekya oldu. Prag yönetimi ülkenin yeni ismini İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince karşılıklarını ilk olarak BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara bildirdi. Resmi isim olarak Çek Cumhuriyeti kullanılmaya devam ediyor.

Çek Cumhuriyeti, 3 Temmuz 2016 Çekya oldu - 1. Resim

Kristal, cam işlemeleri ve garnet ile ünlü olan ülkede para birimi Çek korunasıdır. Çek Silahlı Kuvvetleri, Çek Kara Kuvvetleri, Çek Hava Kuvvetleri ve özel destek birimlerinden oluşan ordusu, Silahlı kuvvetler, Savunma Bakanlığı tarafından yönetiliyor. 2004 senesinde ülkede zorunlu askerlik kaldırıldı.

ÇEKYA İLE ÇEK CUMHURİYETİ AYNI MI?

Çek Cumhuriyeti'nin kısa adı Çekya'dır.

ÇEKYA AB ÜYESİ Mİ?

Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'nin üyesi oldu. 12 Mart 1999 tarihinden beridir de NATO üyesidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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