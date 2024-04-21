CEO Elif Aslı Yıldız'ın hayatı ve biyografisi

Dolapdere Big Gang eski solisti Emir Yeşil hayatı ve biyografisi

Dolapdere Big Gang eski solisti Emir Yeşil hayatı ve biyografisi

Müşterisiyle Linkedln üzerinden girdiği diyalog ile gündeme gelen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Bir müşteriyle girdiği diyalog sonucunda gündem olan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Elif Aslı Yıldız, 2009 yılında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Daha sonra 2013 yılında Hacetteppe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İş hayatına Karel Elektronik firmasında 2009 yılında başladı. Buradaki Savunma Üretim Baş Mühendisi görevini 2015 yılına kadar sürdürdü.

2015 yılından bugüne Patiswiss Handmade Chocolates'ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bein gurme kanalında Elif'in Çikolata Fabrikası programını yapmaktadır.