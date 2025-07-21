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Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir, Elektrik Kesintisi, Çeşme, Menemen, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Temmuz Pazartesi günü İzmir'in Çeşme, Karşıya, Menemen, Buca, Seferhisar ve bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Özelikle bu bölgede yaşayanlar, elektrik kesintilerinden etkileneceği saati araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.

Gediz Elektrik, İzmir'deki şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle 21 Temmuz Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla enerji kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda, İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

21Temmuz Pazartesi günü belli bir süre, bu çalışmalar nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Hangi mahallelerin etkileneceği ve kesinti saatlerine dair tüm detayları araştırılıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 21 Temmuz’da İzmir’deki elektrik kesintileri...

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bugün İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Buca, Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Seferhisar ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

Genel olarak 21 Temmuz tarihindeki İzmir elektrik kesintisi 09:00 saatlerinde başlayıp 16:00 saatleri arasına kadar devam edecektir.

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

GEDİZ ELEKTRİK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 21 HAZİRAN 20205

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

Çeşme, Karşıya, Menemen elektrik kesintisi sorgulama 21 Haziran 20205! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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