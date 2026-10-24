İngiltere Premier Lig’de gözler, Londra’nın iki önemli futbol kulübünü karşı karşıya getirecek Chelsea–Tottenham mücadelesine çevrildi. Ligin 8. haftasında oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de araştırılıyor.

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Premier Lig’de mücadele eden Chelsea, Tottenham karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı hedefliyor. Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma öncesi gözler canlı yayın bilgilerinde. Peki, Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda?

Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea – Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde abonelik üzerinden izlenebilecek.



Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea ile Tottenham arasındaki Premier Lig karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak.



Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MUHTEMEL 11

Chelsea: M. Penders, J. Acheampong, M. Lacroix, L. Colwill, J. Hato, Pedro Neto, J. Henderson, M. Caicedo, M. Rogers, Cole Palmer, J. Pedro

Tottenham: A. Kinský, A. Gray, J. P. van Hecke, M. van de Ven, A. Robertson, S. Tonali, M. Fernandes, M. Kudus, C. Gallagher, O. Marmoush, D. Solanke

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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