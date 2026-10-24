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Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

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Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiChelsea – Tottenham maçı hangi kanalda

İngiltere Premier Lig’de gözler, Londra’nın iki önemli futbol kulübünü karşı karşıya getirecek Chelsea–Tottenham mücadelesine çevrildi. Ligin 8. haftasında oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de araştırılıyor.

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Premier Lig’de mücadele eden Chelsea, Tottenham karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı hedefliyor. Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma öncesi gözler canlı yayın bilgilerinde. Peki, Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda?

Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiChelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea – Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde abonelik üzerinden izlenebilecek.

Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiChelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea ile Tottenham arasındaki Premier Lig karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak.

Chelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiChelsea – Tottenham maçı hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri

CHELSEA – TOTTENHAM MUHTEMEL 11

Chelsea: M. Penders, J. Acheampong, M. Lacroix, L. Colwill, J. Hato, Pedro Neto, J. Henderson, M. Caicedo, M. Rogers, Cole Palmer, J. Pedro

Tottenham: A. Kinský, A. Gray, J. P. van Hecke, M. van de Ven, A. Robertson, S. Tonali, M. Fernandes, M. Kudus, C. Gallagher, O. Marmoush, D. Solanke

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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