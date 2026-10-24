Muhtemel 11'ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Samsun’da karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi ''Samsunspor-Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?'' soruları gündemde yerini buldu. İşte, Samsunspor-Amedspor maç kadrosu muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri...

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Samsunspor, Süper Lig’in ilk sekiz haftasında topladığı 4 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 4-1 mağlup olarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Amed Sportif Faaliyetler, sezonun ilk sekiz haftasında topladığı 17 puanla lig sıralamasının ikinci basamağında bulunuyor. Diyarbakır temsilcisi, son olarak Konyaspor karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırdı. Peki, Samsunspor-Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Muhtemel 11ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, şifresiz?

Samsunspor-Amedspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekralara gelecek.

Muhtemel 11ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Samsunspor-Amedspor maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Muhtemel 11ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor’da Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou’nun sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Amed Sportif Faaliyetler’de ise Lumbardh Dellova ve Yira Sor’un sakatlıkları sebebiyle görev alamayacağı öngörülüyor.

Muhtemel 11ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor-Amedspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelede Mustafa Savranlar ve Suat Güz yardımcı hakem, Burak Demirkıran ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Muhtemel 11ler! Samsunspor-Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Yalçın, Watt, Sousa, Emre, Coulibaly, Bayo.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Lutin, Ballet, Saba, Orban.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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