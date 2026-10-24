Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK, Gaziantep’te karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya geri sayım başlarken ''Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları ise gündeme geldi. İşte, Gaziantep FK – Erzurumspor FK canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Ligin ilk sekiz haftasında istediği sonuçları almakta zorlanan Gaziantep FK, hanesine yazdırdığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. İki galibiyet ve iki beraberliğin yanı sıra dört mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, son olarak ligin dördüncü haftasında Göztepe karşısında kazandı. Erzurumspor FK, sezonun ilk sekiz haftasında üç galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet elde etti. Topladığı 11 puanla lig sıralamasında sekizinci basamakta yer alan konuk ekip üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki, Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

GAZİANTEP FK – ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

GAZİANTEP FK – ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Melek Dakan yönetecek.

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

GAZİANTEP FK – ERZURUMSPOR FK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Gaziantep FK'de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare, tedavileri sürdüğü için karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Orhan Ak da kırmızı kart cezası nedeniyle takımının başında bulunamayacak. Erzurumspor FK'de ise Festy Ebosele'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

GAZİANTEP FK – ERZURUMSPOR FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK ile Erzurumspor FK arasındaki mücadeleyi hakem Melek Dakan yönetecek. Karşılaşmada Furkan Ürün ve Özcan Sultanoğlu yardımcı hakem, Direnç Tonusluoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

GAZİANTEP FK – ERZURUMSPOR FK MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Tobiazs, Perez, Arda, Abena, Sylla, Ogün, Gigado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Stewart.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Mustafa, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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