Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu, ABD merkezli gıda devi Chobani ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” adını aldı. Chobani Stadyumu konumu merak edilirken Chobani kelimesinin anlamı sosyal medyada gündem oldu.

Chobani Stadyumu nerede? gündemde yer alıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonundan itibaren stadının isim sponsorluğu ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile anlaşma imzaladı.

CHOBANI STADYUMU NEREDE?

Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadının yeni adı oldu. Stadyum ve forma göğüs sponsorluk anlaşması imzalanmasıyla Ülker Stadyumu'nunun adı değişerek Chobani Stadyumu oldu.

İstanbul Kadıköy'de Kurbağalı Dere’nin Kalamış Koyu’na döküldüğü bölgenin doğu yakasında yer alıyor.

47.430 seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük dördüncü futbol stadyumu ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1908’den beri evi.

Stadyum, 2009 UEFA Kupası Finali’ne ev sahipliği yapmıştı.

1999-2006 yılları arasında kapsamlı bir yenileme sürecinden geçerek modern görünümünü kazandı.

CHOBANI NE ANLAMA GELİYOR?

Chobani kelimesi, Türkçe’de “çoban” anlamına gelen kelimeden türetilmiş ve İngilizce telaffuza uygun bir versiyon olarak markalaştı.

Şirketin kurucusu Hamdi Ulukaya'nın bu ismi seçerken çocukluğunda Erzincan’da ailesiyle koyun ve keçi yetiştirip peynir ürettiği günlerden ilham aldığı belirtiliyor.