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CHP'de para sayma soruşturmasında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de para sayma soruşturmasında son durum

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de para sayma görüntülerinin yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Peki, CHP'de para sayma soruşturmasında son durum ne? İşte detaylar.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Devam edem soruşturma çerçevesinde yeni gelişme merak ediliyor. Peki, CHP'de para sayma soruşturmasında son durum ne?

CHP PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM

CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son gelişme olarak İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifadeye çağrıldı.  İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmada daha önceden, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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