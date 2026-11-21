Oyunculuk, sunuculuk, tiyatro ve seslendirme alanlarında çalışmalar yapan Çiğdem Batur, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda ve sahnelerde yer alan sanatçı, farklı yapımlarda üstlendiği karakterlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Kamuoyunca ''Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?'' soruları ise gündeme getirildi.

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Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayan Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında tiyatro topluluklarında yer alarak sahne deneyimi kazandı. Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve seslendirme alanlarında çeşitli eğitimler alan Batur, sanat kariyerini de bu alanda geliştirdi. Peki, Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. 44 yaşında olan oyuncu, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Gazi Üniversitesi bünyesindeki Grup Mimus tiyatro topluluğunda yer alarak oyunculuğa adım attı.

Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Televizyon kariyerine sunuculukla başlayan Batur, ilerleyen yıllarda oyunculuk projelerinde de yer aldı. TRT'de sunuculuk, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı gibi farklı görevlerde çalıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Leyla Türkmen karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

ÇİĞDEM BATUR HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Sinema

2010 – Büşra (Alara)

2015 – Pinhan (Gamze)

Bizim Hikaye (Tuba)

2018 – Bordo Bereliler 2: Afrin (Zeynep)

2021 – Aşk Yolunda (Bade)

Televizyon

Gençlik Her Zaman (Kendisi – Sunucu)

2004 – Alışveriş Çantası (Kendisi – Sunucu)

2004-2005 – Politika Kulvarı (Kendisi – Sunucu)

2006 – Savaşta Barışta Türk Ordusu (Kendisi – Sunucu)

Gümüş (Dilek)

2007-2008 – Vazgeç Gönlüm (Defne)

2009-2010 – Papatyam (Fulya)

2010-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Leyla Türkmen)

2017 – Deli Gönül (Türkan Erten)

2019 – Şeffaf Oda (Kendisi – Konuk)

2020 – Kuaförüm Sensin (Kendisi – Sunucu)

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