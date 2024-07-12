coin lansman tarihi 1 Temmuz olurken listeleneceği zaman duyurulmadı

Son zamanlarda gündemde yer alan Tap Swap'ın ne zaman listeleneceği merak edilirken geçtiğimiz günlerde lansmanını duyurdu. Bir süredir yapılan mine sonucunda listelenmesi bekleniyor.

1 Temmuz'da lansmanını gerçekleştiren Tap Swap, TAPS koduyla işlem görmeye başlarken ilgilileri listeleneceği tarihi heyecanla bekliyor. Henüz bir açıklama gelmezken Tapswap Coin işlem görme tarihinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

TAP SWAP NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Lansman tarihi 1 Temmuz olan Tap Swap listelenme tarihi henüz belli olmadı.

Telegram aracılığıyla katılarak mine yapan kullanıcılar, trade işlemlerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise şöyle olmuştu:

"1 Temmuz 2024'te uzun bir süredir beklediğimiz Tapswap Coin'in lansmanını duyurmak büyük bir heyecan verici! Milyonlarca kullanıcı, telefonlarını coşkuyla kullanarak $TAPS tokenlarını toplamaya başladı.

Tapswap Telegram botuna 32 milyondan fazla oyuncu katıldı. Heyecan o kadar yüksek ki, bot geçici kesintilere maruz kaldı çünkü aktivite çok yoğundu! Tapswap Madenciliği, Telegram platformunda Notcoin kadar güvenilir bir izlenim bırakıyor ve kripto topluluğunun güvenini kazanıyor.

1 Temmuz, lansman tarihi olarak belirlenmiştir, ancak $TAPS tokenlarının listeleme tarihi henüz duyurulmadı.

Tapswap Coin Fiyat Tahmini Kripto uzmanları, $TAPS'in değerinin Notcoin'i eşit hatta geçebileceğini tahmin ediyor.

1 Temmuz 2024'ten itibaren biriktirdiğiniz tokenleri $TAPS tokenlarıyla değiştirebilirsiniz."

TAP SWAP NASIL OYNANIR, NEDİR?

Oyuncular ekrana tıklayarak coin kazanır ve ilk başta her tıklama için coin kazandırır. Oyunun ilerlemesiyle beraber miktar artabiliyor.

Oyun, Telegram üzerinden TapSwap Telegram botuna girilerek oynanıyor. Notcoin, Hamster Kombat, PixelTap, Yescoin gibi oyunlar gibi büyük ilgi görüyor.