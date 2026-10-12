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Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri

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Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiCoventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman

Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı. İngiltere Premier Lig'de Coventry City ile Newcastle United, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Nottingham Forest karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Coventry City, taraftarı önünde yeni bir galibiyet elde etmeye çalışacak. Newcastle United ise Hull City karşısındaki üç puanın ardından deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman?

Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiCoventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri

COVENTRY CİTY-NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Coventry City ile Newcastle United arasındaki Premier Lig karşılaşması beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Coventry City-Newcastle United maçı ise şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiCoventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri

COVENTRY CİTY-NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coventry City-Newcastle United maçı 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Coventry Building Society Arena'da yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Coventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiCoventry City-Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig canlı yayın bilgileri

COVENTRY CİTY-NEWCASTLE UNİTED MUHTEMEL 11

Coventry City: C. Rushworth, B. Thomas, E. Pinnock, S. Mfuni, J. Dasilva, M. Grimes, F. Onyeka, M. van Ewijk, M. Ephron, J. Rudoni, B. Thomas-Asante.

Newcastle United: L. Horníček, A. Dedić, M. Thiaw, S. Botman, L. Hall, N. González, L. Miley, J. Murphy, J. Willock, H. Barnes, Y. Wissa.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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