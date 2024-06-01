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2 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi bayramdan önce tekrar gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel, Ankara, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs günü 16.00'da bir araya gelmişti. Ülkenin gündeminde yer alan konuların ele alındığı ve vatandaşın merakla beklediği görüşmenin ardından ikinci görüşme ne zaman, saat kaçta merak edilmişti. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Özel ile bayramdan önce görüşeceğini açıkladı.

2 Mayıs'ta gerçekleşen buluşmayla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman Özgür Özel'i ziyaret edeceği merak konusu olmuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ikinci görüşmenin yapılacağı öğrenildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceğini duyururken bayramdan önce olacağını bildirdi. 1 Haziran günü Ankara Kızılcahamam'da AK Parti kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme ile ilgili şu sözleri söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan bayramdan önce biz de kendisine iadeiziyarette bulunacağız." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bayramdan önce tekrar görüşecek - 1. Resim

Sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır. Biz yumuşa adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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