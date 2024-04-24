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Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Yiğit'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Danıştay Başkanlığı&#039;na yeniden seçilen Zeki Yiğit&#039;in hayatı ve biyografisi

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Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bugüne kadar devam ediyordu. Seçimin 21. turunda Danıştay Başkanlığı'na yeniden Zeki Yiğit seçildi. Zeki Yiğit kimdir, kariyeri ve mesleği araştırılıyor.

Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Yiğit'in hayatı ve biyografisine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

Zeki Yiğit, 10 Mayıs 1965 yılına Zonguldak'ta doğdu. Türk hukukçu ve 24. Danıştay başkanı olan Yiğit, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 

1988 yılında hakim olarak göreve başlayarak çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık görevlerinde bulundu. 

Ardından Adalet Bakanlığı'nda görev alarak Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve 28 Temmuz 2008 - 4 Mart 2011 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürdü. 

2 Mart 2011'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 

2013 - 2020 yılları arasında YSK üyesi olarak görev aldı. 

Danıştay 8. daire üyesi olarak görevine devam ederken 7 Mayıs 2020 tarihinde Danıştay Başkanı olarak seçildi. 

Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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