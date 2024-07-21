Demokrat Parti'nin muhtemel ABD Başkan adayı Kamala Harris 1964 yılında doğdu

ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'ın çekilmesinin ardından muhtemel başkan adayı Kamala Harris gündeme geldi. Vatandaşlar Kamala Harris kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevaplarını araştırıyor.

5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ABD seçimlerinde eski başkan Donald Trump ve mevcut başkan Joe Biden tekrardan karşı karşıya gelecekti.

Ancak Joe Biden 21 Temmuz Pazar günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini belirtti.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'den kimin aday olacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

BİDEN YERİNE KİM ADAY OLACAK?

ABD seçimlerinde Demokrat Parti'den Biden yerine 49. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda Kamala Harris'in başkan adayı olması konusunda desteğini sunduğunu söyledi.

Biden'ın açıklaması ise şöyle:

"Demokrat arkadaşlarım, adaylığı kabul etmeme ve görev süremin geri kalan kısmında tüm enerjimi Başkanlık görevlerime odaklama kararı aldım. 2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam onayımı ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi bunu yapalım."

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, 20 Ekim 1964 yılında Kaliforniya'nın Oakland şehrinde dünyaya geldi.

Kaliforniya Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra avukat oldu.

1990 yılında Alameda Bölge Savcısı ofisinde görev aldı.

Buradaki görevinin ardından 1998 yılında San Francisco'daki Bölge Savcılığı ofisinde çalışmak üzere görevden ayrıldı.

2003 yılında ise San Francisco Bölge Savcısı olan Kamala Harris 2017 yılına kadar ise 32. Kaliforniya Başsavcısı olarak seçildi.

3 Ocak 2017 tarihinde ise Kaliforniya senatörü oldu.

2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde ise Demokrat Parti'den aday olmak için ön seçimlere katıldı.

Yeterli başarıyı gösteremediği için Biden'ın lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Müslüman karşıltığı ve Ermeni diasporasıyla yakın ilişkileriyle bilinen Harris, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ABD'nin ilk siyahi ve kadın Başkan Yardımcısı olmuştu.

5 Kasım 2024 ABD seçimlerinde aday olması ve yarışı kazanması durumunda ise ABD'nin ilk siyahi ve kadın başkanı olacak.

KAMALA HARRİS KAÇ YAŞINDA?

Kamala Harris 20 Ekim 1964 yılında doğmuş yani 59 yaşındadır.

KAMALA HARRİS NERELİ?

Kamala Harris'in annesi Hint asıllı bir bilim insanı, babası ise Jamaika asıllı bir ekonomi profesörüdür.

KAMALA HARRİS SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI İÇİN ÖNERGE VERDİ

Harris 2019 yılında Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'nda 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

2019 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bugün Ermeni Soykırımı'nın başlamasının 104. yıl dönümü. 1915-1923 yılları arasında öldürülen 1,5 milyon Ermeni'yi unutamayız.

Kayıpları anan ve ABD'nin güvende olmasını sağlayan bir Senato kararına ortak sponsor olmaktan gurur duyuyorum. Tarihteki bu korkunç bölümün kabulü" ifadelerini kullanmıştı.