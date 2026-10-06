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Deniz Burnham kimdir, nereli? NASA astronotu Deniz Burnham'ın biyografisi

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Deniz Burnham kimdir, nereli? NASA astronotu Deniz Burnham'ın biyografisi
Başlık ResmiDeniz Burnham kimdir, nereli? NASA astronotu Deniz Burnhamın biyografisi

Deniz Burnham, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için hazırlıklarını sürdürürken Türk asıllı NASA astronotunun hayatı, eğitimi ve Türkiye ile bağı merak ediliyor. Expedition 76 kapsamında uzaya gitmeye hazırlanan Burnham'ın kariyeri ve aslen nereli olduğu yeniden gündeme geldi.

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Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, Türkiye'ye hakkında videolu mesajının ardından yeniden gündeme geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu için hazırlıklarını sürdüren Burnham'ın hayatı, eğitimi, ailesinin Türkiye ile bağları ve NASA kariyeri merak konusu oldu.

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Burnham, 1 Ekim 1985'te Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğan NASA astronotudur. Asker bir ailede büyüdüğü için çocukluk yıllarında sık sık farklı yerlere taşındı. Eğitim hayatında Vanden Lisesinden mezun olduktan sonra University of California, San Diego'da kimya mühendisliği eğitimi aldı ve 2007 yılında lisans derecesini tamamladı. Daha sonra University of Southern California'da makine mühendisliği yüksek lisansı yaptı ve bu programdan 2017 yılında mezun oldu.

NASA tarafından 2021 astronot sınıfına seçildi, 2024'te eğitimini tamamlayarak astronot oldu ve 2026'da ilk ISS görevi için Expedition 76 ekibine atandı.

Deniz Burnham kimdir, nereli? NASA astronotu Deniz Burnhamın biyografisi
Başlık ResmiDeniz Burnham kimdir, nereli? NASA astronotu Deniz Burnhamın biyografisi

DENİZ BURNHAM ASLEN NERELİ?

Deniz Burnham Adana doğumludur. Burnham son açıklamasında İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu, anneannesi ile dedesinin Türkiye'de yaşadığını söyledi. Ayrıca anneannesinin Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden, dedesinin ise Afyonkarahisar'dan olduğunu belirterek çocukluğunda Türk yemekleriyle büyüdüğünü anlattı. Uzaya çıktığında ailesine ve Adanalı hemşehrilerine el sallamak istediğini de ifade etti.

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Editör : İREM ÖZCAN
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