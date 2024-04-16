Deniz Tekin hayatı ve biyografisi

Genç yaşta sesi ve yazdığı şarkı sözleri ile birçok kişiyi etkileyen başarılı şarkıcı Deniz Tekin müziği bırakma kararı ile gündeme oturdu. Hayranlarını büyük bir şaşkınlığa sokan bu kararı duyurmasının ardından herkes tarafından Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin müziği mi bıraktı? Deniz Tekin'in hayatı gibi konular daha da merak edilmeye başlandı. Başarılı şarkıcı Deniz Tekin'in hayatı ve biyografisi...

2014 yılında başladığı müzik kariyerini artık sonlandırdığını duyuran Deniz Tekin'in bu haberi hayranları oldukça üzdü. Bu açıklamasının ardından Deniz Tekin hakkında birçok konu merak konusu haline geldi. İşte Deniz Tekin'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

DENİZ TEKİN KİMDİR?

İzmir'de 7 Haziran 1997'de doğan Deniz Tekin, Türk müziğinin genç ve dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Lise eğitimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a gelen Tekin, müzik kariyerine piyano ve yan flüt çalarak başladı.

Müzik tutkusuyla genç yaşta sahneye adım atan Deniz Tekin, ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda müzik yaptı ve 16 yaşında bir kafede performans sergilemeye başladı. Kendi yaptığı coverları internet üzerinde paylaşmaya başlayarak geniş bir dinleyici kitlesi edindi.

DENİZ TEKİN'İN HAYATI VE KARİYERİ

2015 yılında Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" şarkısına yaptığı cover ile internet üzerinde popülerlik kazanan Deniz Tekin, daha sonra Sofar İstanbul projesi olan "Böyle" klibi ile tanınmaya başladı.

2017 yılında sadece 19 yaşındayken "Kozakuluçka" adını verdiği dokuz şarkıdan oluşan ilk albümünü yayınladı. Bu albümde hem vokal performansıyla hem de söz yazarı ve besteci kimliğiyle dikkat çeken Tekin, müzikteki yeteneğini kanıtladı.

"Kozakuluçka" albümünde Deniz Tekin'e müzisyen arkadaşları Sezer Özdem, Ozan Fırat Tişkaya, Sinancan Yaren, Emin İnal ve Cem Ömeroğlu eşlik etti. Albüm, bir yılda tamamlanırken, yapım tasarımını Gülbabamusic, Ahmetcan Taşdemir ve Cansın Angı üstlendi.

Albümdeki şarkıların mixlerini Serkan Ayman ve Aras Tüysüz yaparken, masteringde ise yine Aras Tüysüz ile çalışıldı. Tekin, albümünden ilk video klibi olan "Bende Bir Problem Var" şarkısını Çağlar Kanzık yönetmenliğinde çekti.

Deniz Tekin, Türkçe şarkıların yanı sıra İngilizce ve Fransızca coverlar da yaparak geniş bir repertuvara sahip. "Kozakuluçka" albümünde yer alan şarkılar ise şunlar:

Bende Bir Problem Var

İstikbal Mahkemeleri

Böyle

Depozito

Umurumda Değil

Bende Bir Problem Var (Akustik Versiyon)

Beni Vur (Akustik)

İzmir’de Bir Gün Batımı

Beni Vur (Piyanolu Akustik)



