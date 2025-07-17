Deprem mi oldu? 17 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 13:07 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 13:07 - Güncelleme:

Türkiye, Deprem, AFAD, Kandilli, Kaş, Antalya, Haber

Türkiye genelinde meydana gelen ufak çaplı sarsıntılar 17 Temmuz 2025 Perşembe günü de birçok bölgede hissedildi. Sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'nın Kaş ilçesiyle çevresinde hissedilen 3.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu merak edilirken AFAD ve Kandilli son depremler listesi de sorgulanıyor.

17 Temmuz son depremler sorgulanıyor! Bugün saat 07.03'te Akdeniz açıklarında gerçekleşen büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 109 kilometre mesafede yer aldı. 28 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kaş ilçesi ve çevresindeki bazı mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Deprem sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. DEPREM Mİ OLDU? AFAD verilerine göre sabahın erken saatlerinden itibaren birçok ilde düşük şiddette sarsıntılar kaydedildi. Malatya, Kahramanmaraş, İzmir, Elazığ, Manisa ve Kütahya başta olmak üzere çok sayıda ilde 1.0 ile 2.5 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana geldi. İlgili Haber İstanbul'da 6,2'lik depremi tahmin etmişti! Üşümezsoy iki riskli bölgeyi açıkladı KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1.7 ML - Balya (Balıkesir) - 11:05:18 2025-07-17 1.7 ML - Orhaneli (Bursa) - 10:00:34 2025-07-17 1.5 ML - Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale) - 09:38:21 2025-07-17 1.5 ML - Kırkağaç (Manisa) - 09:28:55 2025-07-17 0.8 ML - Şehitkamil (Gaziantep) - 09:28:12 2025-07-17 1.3 ML - Tefenni (Burdur) - 09:03:02 2025-07-17 1.5 ML - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 08:55:20 2025-07-17 1.1 ML - Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) - 08:18:37 2025-07-17 1.8 ML - Düziçi (Osmaniye) - 08:11:41 2025-07-17 1.6 ML - Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla) - 08:10:16 2025-07-17 1.0 ML - Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla) - 08:08:38 2025-07-17 1.7 ML - Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir) - 07:50:32 2025-07-17 1.2 ML - Simav (Kütahya) - 07:48:46 2025-07-17 2.0 ML - Simav (Kütahya) - 07:46:46 2025-07-17 1.2 ML - Sivrice (Elazığ) - 07:41:13 2025-07-17 1.0 ML - Simav (Kütahya) - 07:37:53 2025-07-17 1.0 ML - Simav (Kütahya) - 07:34:36 2025-07-17 1.4 ML - Şenkaya (Erzurum) - 07:19:13 2025-07-17 2.5 ML - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 07:18:48 2025-07-17 3.0 ML - Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) - 07:03:16 2025-07-17 1.1 ML - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 06:58:12 2025-07-17 0.8 ML - Akhisar (Manisa) - 06:47:13 2025-07-17 1.6 ML - Kumlu (Hatay) - 06:28:34 2025-07-17 2.1 ML - Pütürge (Malatya) - 06:09:49 2025-07-17 1.0 ML - Göynücek (Amasya) - 05:57:38 2025-07-17 1.0 ML - Dursunbey (Balıkesir) - 05:56:42 2025-07-17 1.1 ML - Çelikhan (Adıyaman) - 05:43:17 2025-07-17 1.8 ML - Yeşilyurt (Malatya) - 05:25:11 2025-07-17 2.1 ML - Göksun (Kahramanmaraş) - 05:23:48 2025-07-17 1.4 ML - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale) - 05:10:16 2025-07-17 1.7 ML - Çelikhan (Adıyaman) - 04:50:20 2025-07-17 1.4 ML - Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla) - 04:40:58 2025-07-17 1.3 ML - Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul) - 04:32:37 2025-07-17 1.2 ML - Andırın (Kahramanmaraş) - 04:26:42 2025-07-17 1.9 ML - Andırın (Kahramanmaraş) - 04:14:38 2025-07-17 1.3 ML - Selçuk (İzmir) - 04:11:25 2025-07-17 2.0 ML - Selçuk (İzmir) - 04:07:59 2025-07-17 2.0 ML - Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van) - 04:04:11 2025-07-17 1.1 ML - Kuşadası (Aydın) - 04:03:11 2025-07-17 0.9 ML - Kuşadası (Aydın) - 04:02:45 2025-07-17 1.0 ML - Ayvacık (Çanakkale) - 04:02:38 2025-07-17 1.0 ML - Sivrice (Elazığ) - 04:02:21 2025-07-17 1.1 ML - Sivrice (Elazığ) - 04:01:53 2025-07-17 1.2 ML - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir) - 03:55:34 2025-07-17 1.3 ML - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir) - 03:55:04 2025-07-17 1.6 ML - Elbistan (Kahramanmaraş) - 03:38:53 2025-07-17 3.4 ML - Larisa, Thessalia (Yunanistan) - 03:27:03 2025-07-17 1.4 ML - Kale (Malatya) - 03:20:48 2025-07-17 1.8 ML - Göksun (Kahramanmaraş) - 02:54:52 2025-07-17 2.2 ML - Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) - 02:38:32 2025-07-17 1.5 ML - Şenkaya (Erzurum) - 02:25:58 2025-07-17 1.0 ML - Kuşadası (Aydın) - 02:15:48 2025-07-17 1.6 ML - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın) - 01:58:21 2025-07-17 1.6 ML - Çerkeş (Çankırı) - 00:57:36 2025-07-17 1.9 ML - Yığılca (Düzce) - 00:49:28 2025-07-17 2.6 ML - Akhisar (Manisa) - 00:22:14 2025-07-17 2.3 ML - Aladağ (Adana) - 00:10:40 2025-07-17 İlgili Haber ABD'de 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan