DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak!

DGS sınavı için geri sayım başladı. Sınav saati ve bitiş süresi merak konusu olurken, sınavın kaç dakika süreceği ve adayların ne kadar sürede çıkabileceği de araştırılıyor. Peki DGS sınavı kaçta bitecek?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ÖSYM geri sayıma geçti. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen sınav,100 sorudan oluşuyor.

DGS SINAVI KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2025 DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek ve bu sorular için 135 dakika yani 2 saat 15 dakika süre tanınacak. Buna göre sınav 12.30’da sona erecek.

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

DGS, toplamda 135 dakika sürecek. Sınav 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak. Adayların ilk ve son yarım saat dışarı çıkışı ise yasak olacak.

DGS SINAVI SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 10.15'te başlayacak. Sınav binalarına giriş 10.00'dan sonra yasaklanacak.