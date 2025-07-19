Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak!

DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak!
DGS, Sınav, Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DGS sınavı için geri sayım başladı. Sınav saati ve bitiş süresi merak konusu olurken, sınavın kaç dakika süreceği ve adayların ne kadar sürede çıkabileceği de araştırılıyor. Peki DGS sınavı kaçta bitecek?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ÖSYM geri sayıma geçti. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen sınav,100 sorudan oluşuyor. 

DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak! - 1. Resim

DGS SINAVI KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2025 DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü  saat 10.15’te başlayacak. Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek ve bu sorular için 135 dakika yani 2 saat 15 dakika süre tanınacak. Buna göre sınav 12.30’da sona erecek.

DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak! - 2. Resim

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

DGS, toplamda 135 dakika sürecek. Sınav 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak. Adayların ilk ve son yarım saat dışarı çıkışı ise yasak olacak.

DGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak! - 3. Resim

DGS SINAVI SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 10.15'te başlayacak. Sınav binalarına giriş 10.00'dan sonra yasaklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

10 milyar dolarlık intikam! 'Müstehcen mektup' ABD'yi karıştırdı, Trump hakaret edip dava açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NOW Spor ne zaman açılacak? Yeni spor kanalı kuruldu! - HaberlerNOW Spor ne zaman açılacak? Yeni spor kanalı kuruldu!10 Kasım tatil mi? MEB'ten açıklama geldi - Haberler10 Kasım tatil mi? MEB'ten açıklama geldiBursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - HaberlerBursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli olduTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? - HaberlerTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı - HaberlerYKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranıAhmet Eren Özyurtseven kimdir, hangi liseden mezun? TYT ve AYT birincisi oldu - HaberlerAhmet Eren Özyurtseven kimdir, hangi liseden mezun? TYT ve AYT birincisi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...