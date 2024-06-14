Dinimiz İslam'a göre arefe günü oruç tutulabilir ve sevap kazandırır

Kurban bayramına kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir araştırmaya başladı. 15 Haziran günü bayramın arefesi olurken 16 Haziran'da ilk günü gerçekleşecek. İslam dünyasının en mühim dini bayramlarından biri olan Kurban bayramının arifesinde oruç tutulur mu, tutmanın fazileti nedir merak ediliyor.

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramına az bir süre kala vatandaşlar arefe günü oruç tutmak ile ilgili hadisleri araştırmaya başladı. Müslüman aleminin değerli günlerinden olan arefe gününde oruç tutmanın sevabı ve fazileti...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam'a göre, arefe günü oruç tutulur ve sevabı vardır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nasıhin]

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

AREFE GECESİ NE ZAMAN 2024?

Arefe gecesi, Arefe günü ile Kurban bayramının 1. günü arasındaki gece oluyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

AREFE GÜNÜ NE YAPILIR?

Kurban bayramının arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken o gün, dualar ile ibadet edebilirsiniz.

Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)