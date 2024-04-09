Arefe günleri ve Bayramlarda mezarlık ziyareti hakkında

Mezarlık ziyareti bayramda ne zaman yapılır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar sevdiklerini ziyaret etmek için mezarlıkları ziyaret edecek. Peki, Mezarlık ziyareti bayramda ne zaman yapılır? Kabir ziyareti bayramda hangi vakitte olur? Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur? İşte detaylar...

Bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı vesilesiyle mezarlık ziyaretleri araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramında hayatta olmayan sevdiklerini ziyaret edecek olanlar Kabir ziyareti bayramda ne zaman yapılır, sorusuna cevap arıyor. Peki, Kabir ziyareti hangi günler daha iyidir? Gece mezarlık ziyareti yapmak caiz midir? İşte cevabı...

MEZARLIK ZİYARETİ BAYRAMDA NE ZAMAN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, mezarlıkların ziyaret edilmesi, ölümü hatırlamak ve orada yatanlardan ibret almak dinimizin tavsiye ettiği bir davranıştır.

Kabir ziyaretini pazartesi, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yapmak daha iyidir. Cuma günü ziyaretin, cuma namazından sonra olması iyi olur. Cumartesi günü sünnet olan ziyaret güneş doğana kadardır. Perşembe günü ziyaret, öğleden önce veya sonra olabilir. Özellikle, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde de kabir ziyareti iyidir

Bayram günleri, Cuma ve Cumartesi gibi özel günler ile birlikte arefe günlerinde mezarlık ziyareti yapmak dinimizce önerilir.

GECE DE KABİR ZİYARETİ YAPMAK CAİZ MİDİR?

Geceleyin de kabir ziyareti yapılabilir.

KABİR ZİYARETİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kabristana girince, ayakta, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dâr-il kavm-il müminîn! İnnâ inşâallahü an karîbin biküm lâhikûn) denir.

Besmeleyle, 11 İhlâs ve bir Fatiha’dan sonra, (Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî) duasını okumalı.

Kabrin yanına gelince, kabrin kıble ve ayak tarafından yaklaşıp selam vermeli. Vaktimiz müsaitse, ayakta, çömelerek veya oturup, Bekara suresinin başını ve sonunu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye hediye etmelidir.