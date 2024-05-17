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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci 2016 - 2021 aralığında Küba Büyükelçiliği yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci 2016 - 2021 aralığında Küba Büyükelçiliği yaptı
Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'nin atama kararlarının ardından Ayşe Berris Ekinci hakkında kimdir, hangi okullarda okudu soruları gündeme gelirken eskiden yaptığı görevler araştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan ismin hayatına dair araştırılanlar...

Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından Dışişleri Bakanlığına yeni isimler geldi. Vatandaşların gündeminde ise Ayşe Berris Ekinci yer aldı. Emekli Büyükelçi Berhan Ekinci'nin kızı olan isim ve görev yaptığı yerler...

Berris Ekinci, 1982- 1985 senelerinde Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra 1985- 1987 aralığında Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans yaptı. 1987 - 1990 aralığında ise ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1991-1992 tarihleri aralığında Boston College'de yüksek lisansını finans alanında bitirdi. Ekinci, 1992-1994 aralığında Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde çalışma hayatına başladı ve 1994 senesinde Dışişleri Bakanlığına girdi.

Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevini 2007- 2010 aralığında yaparken 2010-2011 aralığında Marsilya Başkonsolosu oldu.

2012- 2016 yıllarında Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan isim 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 aralığında Küba - Havana Büyükelçisi oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci 2016 - 2021 aralığında Küba Büyükelçiliği yaptı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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