Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz 17 Mayıs Resmi Gazete kararıyla göreve geldi
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17 Mayıs 2024 Resmi Gazete atamalarının yayınlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına gelen yeni isimlerin hayatları merak edildi. Bakan Yardımcısı olarak göreve gelen Nuh Yılmaz hakkında kimdir, mesleği ne, hangi görevlerde bulundu gibi soruları araştırıldı.
Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci Dışişleri Bakan yardımcısı olarak atandıktan sonra Nuh Yılmaz'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırıldı. Hayatına dair bilgiler...
Yılmaz, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde gerçekleştirdi. Doktorasına George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde başlarken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde bitirdi.
CNN Türk Washington temsilciliği görevini yerine getiren isim 2008 ile 2011 aralığında SETA’nın Washington DC Ofisi’nin kurucu direktörlüğünü yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan isim, çeşitli konularda yazılar yazdı.
17 Mayıs Resmi Gazete kararları sonucunda Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi