Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz 17 Mayıs Resmi Gazete kararıyla göreve geldi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 08:33 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 08:41 - Güncelleme:

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17 Mayıs 2024 Resmi Gazete atamalarının yayınlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına gelen yeni isimlerin hayatları merak edildi. Bakan Yardımcısı olarak göreve gelen Nuh Yılmaz hakkında kimdir, mesleği ne, hangi görevlerde bulundu gibi soruları araştırıldı.