DOAS ne zaman temettü verecek, temettü hesaba ne zaman yatar? Doğuş Otomotiv temettü tarihi

DOAS ne zaman temettü verecek, temettü hesaba ne zaman yatar soruları gündemde yerini aldı. Sermaye piyasalarının yakından takip edilen şirketlerinden Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılına ilişkin kar payı dağıtım takvimini yatırımcılarla paylaştı. Yıl boyunca hisse senedi yatırımcılarının gündeminde yer alan temettü dağıtımına dair tüm detaylar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama ile netleşti.

DOAS NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Doğuş Otomotiv’in yaptığı resmi duyuruya göre net temettü tutarı hisse başına 23,1818181 TL olarak belirlendi. 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtımı planı kapsamında, toplamda 6 milyar TL’lik nakit temettü dağıtımı yapılacak. DOAS temettü ödemesi için tarih ise 20 Mayıs olarak belirlendi.

DOAS TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA YATAR?

KAP üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DOAS temettü hak kullanım tarihi 20 Mayıs 2025 Salı günü olarak açıklandı. Hisseleri bu tarihte elinde bulunduran yatırımcılar temettü hakkı kazanacak. Kayıt tarihi ise 21 Mayıs 2025 Çarşamba olarak belirlenmiş durumda.

DOAS temettü ödeme günü ise 22 Mayıs 2025 Perşembe olarak ilan edildi. Ödemelerin aynı gün öğleden sonra hesaplara yansıması öngörülüyor.

DOAS HİSSEDARLARINA BÜYÜK TEMETTÜ SÜRPRİZİ! NET 23,18 TL

DOAS tarafından yapılacak temettü ödemesi, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Şirket, brüt 27,2727272 TL temettü ödeyecek. Vergi kesintisinin ardından net ödeme tutarı hisse başına 23,1818181 TL olarak belirlendi.

Doğuş Otomotiv hissedarları için önemli bir tarih olan 22 Mayıs 2025, temettü ödemelerinin gerçekleştirileceği gün olacak. Hisse başına net 23,1818181 TL olarak yapılacak bu ödeme, yatırımcıların hesaplarına öğleden sonra geçecek. Temettü hakkı kazanabilmek için ise hisselerin en geç 20 Mayıs 2025 tarihinde elde bulundurulması gerekiyor.