Geçen hafta 10 hissede yüklü geri alım! Yeni haftada 7 şirketten temettü…

Geçen hafta %2,96 prim yaparak 9668 puandan kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 yeni haftaya pozitif beklentilerle başlıyor. Analistler, 9600 desteğinin korunması halinde 10 bine varabilecek yükselişlerin söz konusu olabileceğini belirtiyor. Bu arada geçen hafta 10 şirkette yüklü geri alım dikkat çekerken, bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak. İşte borsaya dair beklentiler ve detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ- Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yüzde 2,96 prim yaparak 9.668,36 puandan kapanış yaptı. Geçen hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; Enerya Enerji (%18,65), Margün Enerji (%17,58) ve Girişim Elektrik (%16,44) en fazla yükselen ilk 3 hisse oldu. Çelebi Hava Servisi (%-18,82), OBA Makarnacılık (%-17,11) ve Batısöke Söke Çimento (%-13,54) en fazla düşen ilk 3 hisse arasında yer aldı.

9600 KRİTİK DESTEK

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “BİST 100 endeksinde 9.000 seviyesinden 9.800’e kadar yaşanan tepkinin ardından yön arayışı sürüyor. 9600 üzerinde tutunma çabasının devamını izleyebiliriz. Perşembe günü TCMB tarafından yayınlanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu, para politikası seyrine ilişkin kritik başlık olarak öne çıkıyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 295 baz puandan başlıyor” denildi.

YENİDEN 10.000 HEDEFİ…

Yapı Kredi tarafından yayımlanan günlük bültende de “Endeksin yeniden 9,600 eşiğinin üzerine çıkmayı başarması, teknik resimdeki bozulmayı engelleyerek yukarı yöndeki olasılıkları canlı tutuyor. 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 9,600 bölgesi destek olarak korunabildiği sürece, önceki hafta 9,000 bölgesinden başlayan yükseliş hareketinin öncelikle 9,750-70 sonrasında da 10,000 hedefiyle geçerliliğini sürdürmesi beklenebilir” ifadelerin yer verildi.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Geçen hafta borsa şirketlerinin yaptığı geri alım işlemlerine bakıldığında; hacim olarak en fazla alım yapan ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

1-SASA Polyester (SASA): 76,040,000 TL

2-Enerya Enerji (ENERY): 59,302,659 TL

3-Gübre Fabrikaları (GUBRF): 27,556,590 TL

4-Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 24,222,329 TL

5-ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): 20,876,197 TL

6-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 19,502,098 TL

7-Net Holding (NTHOL): 19,464,271 TL

8-Boğaziçi Beton (BOBET): 13,602,021 TL

9-MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHRGY): 11,074,950 TL

10-Investco Holding A.Ş. (INVES): 9,540,160 TL

HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ

Bu hafta temettü verecek şirketlere bakıldığında ise 7 hisse öne çıkıyor. Haftalık temettü takvimi şöyle:

20 Mayıs Salı

-Doğuş Otomotiv (DOAS): Hisse başına net 23,18 TL

-Ege Profil (EGPRO): Hisse başına net 0,43 TL

-Kafein Yazılım (KFEIN): Hisse başına net 0,26 TL

21 Mayıs Çarşamba

-Aksa Akrilik (AKSA): Hisse başına net 0,41 TL

-AYEN Enerji (AYEN): Hisse başına net 0,21 TL

-Ege Gübre (EGGUB): Hisse başına net 1,53 TL

-Beyaz Filo Kiralama (BEYAZ): Hisse başına net 0,09 TL