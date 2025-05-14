Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak?

DAOS temettü ödemesi bekleyen yatırımcılar için beklenen gün geldi. Borsa İstanbul'un temettü devlerinden Doğuş Otomotiv (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini resmen duyurdu. Hisse başına net 23,1818181 TL temettü dağıtacağını açıklayan şirket, 8,2 milyar TL’lik kâr dağıtımıyla yatırımcılarının yüzlerini güldürdü.

Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden biri olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 4 Mart 2025 yılında yapılan bildirimle, hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtımı genel kurul onayına sunulmuş ve 27 Mart 2025’teki genel kurulda kesinleşmiştir.

DOAS TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimi Kamuyu Aydınlatma Platformu yani (KAP) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Şirket, hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü ödeyecektir. Buna göre şirketin dağıtacağı hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü ödemesi için hak kullanım tarihi 20 Mayıs 2025'tir.

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) TEMETTÜ NE ZAMAN YATAR, HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

DOAS'tan KAP'a yapılan bildirimde "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 20.05.2025" olarak belirlendi.

Ödeme Tarihi 22.05.2025 olduğu belirtilirken Kayıt Tarihi ise 21.05.2025 olarak belirtildi. Bu bağlamda temettü ödemeleri 22 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların hesabına yatırılacaktır.