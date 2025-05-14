Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak?

Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DAOS temettü ödemesi bekleyen yatırımcılar için beklenen gün geldi. Borsa İstanbul'un temettü devlerinden Doğuş Otomotiv (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini resmen duyurdu. Hisse başına net 23,1818181 TL temettü dağıtacağını açıklayan şirket, 8,2 milyar TL’lik kâr dağıtımıyla yatırımcılarının yüzlerini güldürdü.

Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden biri olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini açıkladı. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 4 Mart 2025 yılında yapılan bildirimle, hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtımı genel kurul onayına sunulmuş ve 27 Mart 2025’teki genel kurulda kesinleşmiştir.

Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak? - 1. Resim

DOAS TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimi Kamuyu Aydınlatma Platformu yani (KAP) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Şirket, hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü ödeyecektir. Buna göre şirketin dağıtacağı hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü ödemesi için hak kullanım tarihi 20 Mayıs 2025'tir.

Doas temettü 2025! Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak? - 2. Resim

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) TEMETTÜ NE ZAMAN YATAR, HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

DOAS'tan KAP'a yapılan bildirimde "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi  20.05.2025" olarak belirlendi.

Ödeme Tarihi 22.05.2025 olduğu belirtilirken Kayıt Tarihi ise 21.05.2025 olarak belirtildi. Bu bağlamda temettü ödemeleri 22 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların hesabına yatırılacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu defa biz iade ettik! Moche kültürüne ait 2000 yıllık kolye ülkesine teslim edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı arifesi tatil mi, 9 gün tatil olacak mı, arife yarım gün mü? Gözler Kurban Bayramı tatilinde - HaberlerKurban Bayramı arifesi tatil mi, 9 gün tatil olacak mı, arife yarım gün mü? Gözler Kurban Bayramı tatilindeBugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - HaberlerBugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu olduKral Kaybederse Kaşif ölecek mi? Kral Kaybederse 13. bölüm gelişmeleri izleyenleri şaşırttı - HaberlerKral Kaybederse Kaşif ölecek mi? Kral Kaybederse 13. bölüm gelişmeleri izleyenleri şaşırttıKızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak? - HaberlerKızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - HaberlerTrabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını!Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - HaberlerEczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...