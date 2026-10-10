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Doğa Bayram kimdir, kaç yaşında? Doğa Bayram'ın oynadığı diziler

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Doğa Bayram kimdir, kaç yaşında? Doğa Bayram'ın oynadığı diziler
Başlık ResmiDoğa Bayram kimdir, kaç yaşında? Doğa Bayramın oynadığı diziler

Doğa Bayram, Başkalarının Hayatı dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Daha önce Gaddar ve Sahipsizler yapımlarında rol alan genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyerinde yer aldığı diziler merak ediliyor.

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Doğa Bayram, 2026 sezonunda Star TV’de yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Ay Yapım imzalı yapımda Neslihan karakterini canlandıran Bayram, daha önce Sahipsizler ve Gaddar dizilerinde de kamera karşısına geçti.

DOĞA BAYRAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kamera önü oyunculuk alanında eğitim aldı ve genç yaşta televizyon projelerinde rol almaya başladı. Bayram ekran önü kariyerine Gaddar dizisinde başladı. Özellikle Sahipsizler dizisindeki Zeliha karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna katıldı. Bayram’ın oynadığı Neslihan, Hülya ile üniversitede tanışan ve hikayenin gelişiminde önemli yere sahip karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

Doğa Bayram kimdir, kaç yaşında? Doğa Bayramın oynadığı diziler
Başlık ResmiDoğa Bayram kimdir, kaç yaşında? Doğa Bayramın oynadığı diziler

DOĞA BAYRAM'IN OYNADIĞI DİZİLER

Doğa Bayram’ın televizyon kariyerinde şimdiye kadar Gaddar, Sahipsizler ve Başkalarının Hayatı dizileri bulunuyor. Bayram, 2024 yılında Gaddar dizisinde bir bölüm Arzu karakterini canlandırdı. Aynı yıl başladığı Sahipsizler dizisinde ise Zeliha Karabağ rolüyle uzun soluklu bir ekran deneyimi yaşadı.

2026 yılında Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu, bu kez Neslihan Özkaran karakterini canlandırıyor.

Başkalarının Hayatı - 2026

Sahipsizler - 2024-2026

Gaddar - 2024

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Editör : İREM ÖZCAN
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