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Lorin Merhart kimdir? Başkalarının Hayatı Mustafa'yı oynuyor

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Lorin Merhart kimdir? Başkalarının Hayatı Mustafa'yı oynuyor
Başlık ResmiLorin Merhart kimdir? Başkalarının Hayatı Mustafayı oynuyor

Lorin Merhart, Başkalarının Hayatı dizisinde Mustafa karakteriyle izleyici karşısına çıkarken oyuncunun yaşı, doğum yeri, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Daha önce Çukur, Bihter ve Duran gibi yapımlarda rol alan Merhart, yeni dizide Hülya'nın mahallesindeki önemli isimlerden birini oynuyor.

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Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Lorin Merhart, Mustafa karakteriyle yeniden televizyon ekranlarına döndü. Ay Yapım imzalı dizide Mustafa, Hülya'nın yaşadığı mahallede bulunan ve Hülya'ya karşı duygular besleyen bir karakter olarak hikayeye dahil oldu.

LORİN MERHART KİMDİR?

Lorin Merhart, 28 Ocak 1997 tarihinde Berlin'de doğdu. Oyunculuk eğitimi için Londra'ya giden Merhart, Rose Bruford College'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Drama Studio London'da üç yıl eğitim gördü. Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Merhart'ın ilk oyunculuk deneyimlerinden biri 2007 tarihli kısa film Bende Sıra oldu. Daha sonra televizyon ve sinema projelerinde yer almaya devam etti.

Oyuncu, televizyon izleyicisinin karşısına Zil Çalınca, Muhteşem Yüzyıl, Her Sevda Bir Veda, Çukur ve Duran gibi yapımlarla çıktı. Özellikle Çukur dizisindeki performansıyla daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Merhart, sonraki yıllarda Bihter ve Şahmaran gibi projelerde de rol aldı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, Mustafa karakterini canlandırıyor.

Lorin Merhart kimdir? Başkalarının Hayatı Mustafayı oynuyor
Başlık ResmiLorin Merhart kimdir? Başkalarının Hayatı Mustafayı oynuyor

LORİN MERHART OYNADIĞI DİZİLER

Başkalarının Hayatı 2026

Jasmine 2025-2026

Aşk ve Gözyaşı 2025

Sahipsizler 2024-2025

Şahmaran 2024

Rise of Empires: Ottoman 2022

Duran 2022

Çukur 2019

Muhteşem Yüzyıl 2013

Zil Çalınca 2012

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Editör : İREM ÖZCAN
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