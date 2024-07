Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bayram Yılmaz atanırken yeni rektör hakkında kimdir, nereli merak konusu oldu. Resmi Gazete kararı ile 11 üniversitede atama gerçekleşti.

26 Temmuz günü yayımlanan Resmi Gazete atamalarının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bayram Yılmaz geldi.

Yılmaz'ın ataması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşti.

PROF. DR BAYRAM YILMAZ KİMDİR?

Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize’de doğdu.

Lisans ve yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlamasının ardından doktorasını 1997 senesinde University of Glasgow’da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde bitirdi.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı görevi yapan isim State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesi.

Ulusal dergilerde 18 makalesi olan Yılmaz, çeşitli bilimsel kongrede başkanlık yaptı.