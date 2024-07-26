Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme:

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Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bayram Yılmaz atanırken yeni rektör hakkında kimdir, nereli merak konusu oldu. Resmi Gazete kararı ile 11 üniversitede atama gerçekleşti.