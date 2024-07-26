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Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları görenleri şoke etti! "Ne kadar benziyor"

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları görenleri şoke etti! "Ne kadar benziyor"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses&#039;in ikiz torunları görenleri şoke etti! &quot;Ne kadar benziyor&quot;

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmiş ve geçtiğimiz aylarda çiftin bebekleri dünyaya gelmişti. Ünlü çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını vermişti. Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından çocuklarının yüzünün net olduğu bir kare paylaştı. İkizler dedeleri İbrahim Tatlıses’e benzetildi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, ikiz erkek bebeklerine kavuştu.

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları görenleri şoke etti!

"ÇOK TATLILAR"

Çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını vermişti. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli bu süreci takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Şefkatli bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları görenleri şoke etti!

Ünlü isim Instagram hesabının hikayeler bölümünden ikiz bebeklerinin yüzünü paylaştı. Sosyal medyada “İbrahim Tatlıses’e benziyorlar”, “Çok tatlılar”, “İkisi de İbrahim Tatlıses’in tıpkısı” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu
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