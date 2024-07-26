İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları görenleri şoke etti! "Ne kadar benziyor"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme:

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2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmiş ve geçtiğimiz aylarda çiftin bebekleri dünyaya gelmişti. Ünlü çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını vermişti. Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından çocuklarının yüzünün net olduğu bir kare paylaştı. İkizler dedeleri İbrahim Tatlıses’e benzetildi.