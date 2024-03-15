Dolar 32 Euro 35 TL oldu! 15 Mart Kapalıçarşı döviz kuru fiyatları
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dolar kuru bugün ne kadar, sorusuna cevap aranıyor. Haftanın son işlem gününde Dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro fiyatlarında son durum ne? 1 dolar şu anda ne kadar? 1 Euro kaç dolar olacak? Sterlin kaç TL? İşte rakamlar.
Döviz kurundaki son ve güncel veriler sorgulanıyor. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde ne kadar, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri hızla yükseliyor. Döviz kurları, yüksek ivmesini devam ettiriyor. Peki, bugünkü dolar kuru kaç TL? Dolar ve avro güne nasıl başladı? 15 Mart 2024 döviz kurları...
DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?
Son kapanışını 32.2112 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.2049 liradan, satış fiyatı ise 32.2176 liradan işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Bir önceki kapanışını 35.0737 TL'den yapan euro şu anda 35.0495 TL alış ve 35.0981 TL satış fiyatına sahip.
STERLİN KAÇ TL?
41,26 (Alış) - 41,47 (Satış)
KAPALIÇARŞI'DA ŞU ANDA DOLARIN FİYATI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,20 liradan alınan dolar 32,21 liradan, 35,09 liradan alınan euro ise 35,11 liradan satılıyor.
BİTCOİN VE ETHEREUM
Kripto para piyasalarında yükseliş yerini düşüşe bıraktı.Güne 67 bin 737 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 272 Dolar'dan, 3 bin 690 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 737 Dolar'dan işlem görüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi