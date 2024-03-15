Dolar 32 Euro 35 TL oldu! 15 Mart Kapalıçarşı döviz kuru fiyatları

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 10:58 - Güncelleme: 15 Mart 2024 10:59 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dolar kuru bugün ne kadar, sorusuna cevap aranıyor. Haftanın son işlem gününde Dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro fiyatlarında son durum ne? 1 dolar şu anda ne kadar? 1 Euro kaç dolar olacak? Sterlin kaç TL? İşte rakamlar.