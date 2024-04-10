Dolmabahçe Sarayı bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü günü ziyarete açık olacak

Ramazan Bayramı tatilini gezerek değerlendirmek isteyenler Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı araştırıyor. Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri ve bilet fiyatları haberimizde yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı değil mi merak ediliyor.

Bu nedenle çalışma saatleri de araştırılıyor.

Milli Sarayların resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Dolmabahçe Sarayı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ziyarete kapalı olacak.

İkinci ve üçüncü günlerinde ise 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Sarayda selamlık bölümü hariç Müze Kart geçerli.

Selamlık bölümünü ise yine Müze Kart sahipleri indirimli olarak görebiliyor.

Bunun dışında Dolmabahçe Sarayı bilet fiyatları şöyle,

Selamlık, Haram ve Resim Müzesi: Yerli ziyaretçi 150 TL, yabancı ziyaretçi 1050 TL, indirimli bilet fiyatı ise 75 TL'dir.

Sadece Müze Kart sahibi Türk Vatandaşları için Selamlık bölümü ücreti 100 TL'dir.