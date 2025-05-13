Dondurma mı, zehir mi? Zararları ölüme kadar götürebilir!

Yaz aylarının en serinletici tatlısı dondurma, doğru koşullarda saklanılmadığında zehir saçıyor. Yüksek kalsiyum ve vitamin içeriğiyle sıcak havalarda neredeyse her gün tüketilen dondurma, hijyenik olmayan koşullarda tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına kapı aralıyor.

Yaz sıcaklarının vazgeçilmez tatlısı olan dondurma, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor. Sıcak havaların serinletici tatlısı olan dondurmalar, açık alanda satıldığında ya da uygun şekilde muhafaza edilmediğinde sağlığı tehdit ediyor.

Dondurma yemeden önce yapılan en yaygın hatalardan biri, dondurmayı servis ederken kullanılan kaşığın sürekli aynı su içerisinde bekletilmesi. Bu durum, sıcak havalarda hızla çoğalabilen mikroorganizmaların dondurma ile temas etmesine ve gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu yüzden kullanılan kaşıkların suyunun sık sık değiştirilmesi öneriliyor.

EN BÜYÜK TEHDİT: KRİSTALLEŞMİŞ BUZ PARÇALARI

Dondurmalarda kristalleşmiş buz parçaları, bu ürünün daha önce çözüldüğü ve yeniden donduğu anlamına gelir. Tekrar dondurulmuş dondurmalar, hem tadını kaybeder hem de sağlığı tehdit eden bakteri oluşumuna açık hale gelir. Bu tür ürünler, kesinlikle tüketilmemelidir.

Ayrıca açıkta satılan dondurmaların mutlaka pastörize sütle üretilmiş olması öneriliyor. Yaz aylarında buzdolabı sıcaklığı korunmadan yapılan satışlar, salmonella gibi bakteri kaynaklı enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle açık dondurma alırken hem üretim koşullarını hem de saklama ortamını sorgulamak hayati önem taşıyor.

YEDİKTEN SONRA MUTLAKA SU İÇİN

Dondurma yedikten sonra su içilip içilmediği konusu sıcak havaların bastırmasıyla toplumu ikiye böldü. Uzmanlar dondurma yedikten sonra su içilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Dondurma yedikten sonra su içilmesinin nedeni ağız ve boğazda oluşan ani soğuğun, hassas kişilerde farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına davetiye çıkarmasından kaynaklanıyor.