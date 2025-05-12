Kredi ve kredi kartında sıkılaşma! FED 89 bankayla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı

ABD Merkez Bankası FED, 89 yerli ve yabancı bankayla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre her türlü ölçekte firma krediye ulaşmakta zorlanıyor ve kredi kartı talebi zayıflıyor.

Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek mayıs ayında yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası (Fed), 89 banka şubesiyle yaptığı anketi paylaştı.

ABD'deki 70 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan cevaplarla hazırlanan "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımlayan FED, 2025'in ilk çeyreğinde her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını, kredi talebinin ise zayıfladığını bildirdi.

Raporda, hane halkına verilen kredilerde de bankaların konut kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının temelde değişmediğini ancak kredi talebinin zayıfladığını belirttiği kaydedildi.

Kredi kartları için standartların sıkılaştırıldığı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde ise standartların temelde aynı kaldığı belirtilen raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, otomobil kredileri için ise değişmediği ifade edildi.