Dubai Basket-Anadolu Efes basketbol maçı, EuroLeague'in 12. haftasında basketbolseverlerin takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve iki takımın ligdeki son durumu araştırılıyor.

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Anadolu Efes, EuroLeague'de Virtus Bologna karşısında aldığı galibiyetin ardından Dubai Basketbol deplasmanına çıkıyor. Lacivert beyazlı ekip, Avrupa'daki 925. maçında galibiyet sayısını artırmayı hedeflerken ev sahibi Dubai Basketbol da sahasında kazanmak istiyor. İki takımın karşılaşmasına ilişkin yayın programı ve maç öncesi istatistikler belli oldu.

DUBAİ BASKET-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

EuroLeague'de 12. hafta karşılaşmaları oynanırken Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak. Dubai Basket-Anadolu Efes basketbol maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederek 12. sırada bulunuyor. Lacivert beyazlı ekip, ligdeki son karşılaşmasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Anadolu Efes, Dubai deplasmanında kazanarak sezonun altıncı galibiyetini almayı ve puan sıralamasında üst basamaklara yaklaşmayı amaçlıyor.

Dubai Basket-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DUBAİ BASKET-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Dubai Basket-Anadolu Efes karşılaşmasının canlı yayın bilgileri netleşti. Dubai Basket-Anadolu Efes maçı, S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital platformundan da takip edilebilecek. İlk kez geçen sezon birbirlerine rakip olan iki takımın geride kalan 2 maçta birer galibiyeti bulunuyor.

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