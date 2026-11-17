UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken Galler ile Portekiz, 17 Kasım Salı günü Cardiff'te karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup'taki mücadelede Portekiz, liderlik hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkarken Galler ise ligdeki konumunu korumaya çalışacak. Futbolseverler ''Galler Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?'' sorgularken muhtemel 11 maç kadrosu da netlik kazandı.

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Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalamasının ardından yeni bir döneme giren Portekiz'de teknik heyetin tercihleri ve oyuncuların performansı da yakından takip ediliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, son haftada kazanarak hem moral bulmak hem de gruptaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Galler Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Galler Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11 maç kadrosu

GALLER PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Galler-Portekiz maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi mücadelesini televizyon üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Müsabakayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek

Galler Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11 maç kadrosu

GALLER PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Galler - Portekiz maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Cardiff City Stadium'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Grup aşamasının son haftasındaki mücadelede Portekiz liderlik hedefiyle, Galler ise ligdeki konumunu korumak için sahaya çıkacak. İki takımın ilk karşılaşmasını Portekiz 1-0 kazanmıştı.

Galler Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11 maç kadrosu

GALLER PORTEKİZ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galler: K. Darlow, C. Roberts, J. Rodon, B. Davies, J. DaSilva, D. James, R. Colwill, L. Cullen, B. Johnson, L. Koumas, H. Wilson.

Portekiz: D. Costa, D. Dalot, R. Veiga, A. Silva, J. Cancelo, R. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix, G. Ramos.

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