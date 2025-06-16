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Dünyayı saniyeler içinde vurabilir! Hipersonik füze hangi ülkelerde var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyayı saniyeler içinde vurabilir! Hipersonik füze hangi ülkelerde var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran arasında tırmanan gerilimde İran tarafından Tel Aviv’e ateşlenen füzeler, hipersonik füze özelliklerini ve hangi ülkelerde olduğunu gündeme getirdi. Savunma sanayinin önde gelen teknolojilerinden biri olan hipersonik füzeler, geleceğin savunma ve saldırı konseptini belirlemede kritik rol oynuyor.

Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’ın İsrail’e başlattığı füze saldırıları hipersonik füzeleri gündeme taşıdı. Hem askeri üstünlük hem de jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmesi açısından önemli olan hipersonik füzeler günümüzde üç ülkede bulunuyor.

Dünyayı saniyeler içinde vurabilir! Hipersonik füze hangi ülkelerde var? - 1. Resim

HİPERSONİK FÜZE HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Hipersonik füze teknolojisine sahip olduğu bilinen ülkeler arasında Rusya, Çin ve ABD'de bulunuyor. Hindistan, Kuzey Kore, İran ve Fransa gibi ülkeler de bu alanda aktif çalışmalar yapıyor. Ülkelere göre hipersonik füze projeleri ise şu şekildedir:

Rusya: “Avangard” ve “Kinzhal” sistemleriyle dikkat çekiyor.

Çin: “DF-ZF” isimli hipersonik aracı test etmiş durumda.

ABD: “Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)” gibi projeler yürütüyor.

Hindistan, Kuzey Kore, İran ve Fransa gibi ülkeler de bu alanda aktif çalışmalar yapıyor.

Dünyayı saniyeler içinde vurabilir! Hipersonik füze hangi ülkelerde var? - 2. Resim

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Ses hızının en az 5 katı hızla hareket eden ve yüksek manevra kabiliyetine sahip hipersonik füzeler, hedefe ulaşma süresini kısaltırken, Nükleer başlık taşıyabilme özelliği, klasik savunma sistemlerini geçebilme becerisi ve hedefe çok kısa sürede ulaşma avantajı sayesinde askeri caydırıcılıkta yeni bir çağ olarak adlandırılıyor.

Dünyayı saniyeler içinde vurabilir! Hipersonik füze hangi ülkelerde var? - 3. Resim

HİPERSONİK FÜZE ÖZELLİKLERİ

Hipersonik füzelerin genel özellikleri şu şekildedir:

Hız: Mach 5 ve üzeri (6.200 km/saatten daha hızlı)

Menzil: Binlerce kilometreye kadar ulaşabilir.

Manevra Kabiliyeti: Yön değiştirerek savunma sistemlerini geçebilir.

Tespit Zorluğu: Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde erken tespit edilmesi ve imha edilmesi imkansızdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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