Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mesleği ve kariyeri merak ediliyor

Bülent Şakrak'ın fotoğraf paylaştığı Duygu Arabacıoğlu ismi gündeme geldi. Magazin gündemini meşgul eden Duygu Arabacıoğlu işi, mesleği ve yaşı merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak sık sık gündeme gelen özel hayatıyla konuşuluyor. Son olarak Duygu Arabacıoğlu ile paylaştığı fotoğraf gündeme geldi. Duygu Arabacıoğlu kimdir yaşı ve ne iş yaptığı merak ediliyor.

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Duygu Arabacıoğlu'nun 31 yaşında ve ayakkabı tasarımcısı olduğu biliniyor. Arabacıoğlu hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı.

İstanbul’da yaşadığı tahmin edilen Arabacıoğlu’nun, Instagram'da 'duyguarabacioglu' hesabında günlük hayatından kareler paylaşıyor.

Arabacıoğlu’nun aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldığı biliniyor.

DUYGU ARABACIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Arabacıoğlu, moda ve tasarım dünyasında faaliyet gösteren bir ayakkabı tasarımcısı olarak tanınıyor. 31 yaşındaki tasarımcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı. Bir markada ayakkabı tasarımcısı olarak çalışıyor.