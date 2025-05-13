Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mesleği ve kariyeri merak ediliyor

Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mesleği ve kariyeri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Mesleği ve kariyeri merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bülent Şakrak'ın fotoğraf paylaştığı Duygu Arabacıoğlu ismi gündeme geldi. Magazin gündemini meşgul eden Duygu Arabacıoğlu işi, mesleği ve yaşı merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak sık sık gündeme gelen özel hayatıyla konuşuluyor. Son olarak Duygu Arabacıoğlu ile paylaştığı fotoğraf gündeme geldi. Duygu Arabacıoğlu kimdir yaşı ve ne iş yaptığı merak ediliyor. 

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Duygu Arabacıoğlu'nun 31 yaşında ve ayakkabı tasarımcısı olduğu biliniyor. Arabacıoğlu hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı.

Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında

İstanbul’da yaşadığı tahmin edilen Arabacıoğlu’nun, Instagram'da 'duyguarabacioglu' hesabında günlük hayatından kareler paylaşıyor. 

Arabacıoğlu’nun aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldığı biliniyor.

Bülent Şakrak Duygu Arabacıoğlu

DUYGU ARABACIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Arabacıoğlu, moda ve tasarım dünyasında faaliyet gösteren bir ayakkabı tasarımcısı olarak tanınıyor. 31 yaşındaki tasarımcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı. Bir markada ayakkabı tasarımcısı olarak çalışıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da kritik açıklama! "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tomasz Kwiatkowski kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor-Galatasaray final maçının VAR hakemi oldu - HaberlerTomasz Kwiatkowski kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor-Galatasaray final maçının VAR hakemi olduEurovision 2025 saat kaçta başlıyor, nasıl, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması şifresiz canlı yayında! - HaberlerEurovision 2025 saat kaçta başlıyor, nasıl, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması şifresiz canlı yayında!Cebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - HaberlerCebiniz yine yanacak! Akaryakıta zam geliyor mu? 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatlarıFenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı? Tıp fakültesine yatay geçiş olur mu? - HaberlerFenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi var mı? Tıp fakültesine yatay geçiş olur mu?Günde bir kaşık yetiyor: Damarları temizliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, kalbi koruyor!  - HaberlerGünde bir kaşık yetiyor: Damarları temizliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, kalbi koruyor! İstanbul'da su krizi kapıda! 13 Mayıs 2025 su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı - Haberlerİstanbul'da su krizi kapıda! 13 Mayıs 2025 su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...