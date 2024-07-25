Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıkması boşanıyor iddialarını ortaya attı

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Eda Ece, geçen sene Buğrahan Tuncer ile evlenmişti. Yakın zamanda basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile Mina İpek adında kız çocukları olurken Ece'nin sosyal medyada eşini takipten çıkması boşanıyor mu sorusunu gündeme getirdi.

Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı

Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı

Yasak Elma dizisiyle adından söz ettiren Eda Ece'nin düğünü çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında Mina İpek adındaki kızını kucağına alan çift hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

EDA ECE BOŞANIYOR MU?

21 Haziran 2023 tarihinde evlenen çift, 4 Nisan 2024 tarihinde Mina İpek adında kızını kucağına aldı.

Ece'nin eşini sosyal medya hesabında takipten çıkması ise sevenlerinin dikkatinden kaçmazken ayrıldılar iddialarını ortaya attı. Takipten çıkmasını fark eden takipçileri fotoğraflarının altına "Boşanıyor mu, ayrıldı mı?" sorularını yazdı.

Daha öncede takipten çıkmasıyla ilgili “Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” demişti.