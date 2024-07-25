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Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yasak Elma dizisinde üstlendiği Yıldız karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Eda Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Buğrahan Tuncer’e nazar değdi. Tuncer’e kızan Ece, eşini tek kalemde sildi.

Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer arasında kriz çıktı. Ece, kocasını sosyal medyada takipten çıkınca sosyal medyada yorumlar aldı başını gitti. 

Galatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile rol aldığı dizi ve filmlerle adından Eda Ece, görkemli bir törenle evlendi. Çift, geçtiğimiz Nisan ayında mutluluklarını bebekle taçlandırdı ve ‘Mina İpek’ adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı - 1. Resim

EŞİNİ INSTAGRAM’DA SİLDİ

Setlere ara veren ve tüm boş vaktini kızıyla geçiren Eda Ece ile eşi son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi. Ece, 8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kocası Tuncer’i takipten çıktı. 

Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! Herkes benzer yorum yaptı - 2. Resim

AYRILIK KARARI MI?

Ünlü oyuncunun bu hamlesi kısa sürede hayranları tarafından dikkat çekti. Evlilikte kriz söylentileri alevlenirken, bu durum sosyal medyada da yorumları beraberinde getirdi. Kullanıcılardan “Boşanıyorlar mı?” , “Ayrılık kararı mı aldılar?” gibi yorumlar geldi.

SİNİRLENİNCE BUĞRAHAN’I TAKİPTEN ÇIKIYORUM”

Öte yandan daha önce muhabirlerin sorularını cevaplayan Eda Ece, şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Ece, “Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” ifadelerini kullanmıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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