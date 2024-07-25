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Aslı Enver’in yeni dizisi ‘Kuşatma’ için bomba partner! Ünlü oyuncuya teklif gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslı Enver’in yeni dizisi ‘Kuşatma’ için bomba partner! Ünlü oyuncuya teklif gitti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızı Elay’ı kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara veren ve tüm vaktini bebeğine ayıran Aslı Enver, yeni dizisiyle dönüyor. Enver’in Netflix için çekeceği dizide partner arayışına girildi. Hatta ünlü oyuncuya teklif bile gitti. İkiliyi diziseverler çok yakıştırdı.

8 bölümlük Kuşatma dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Aslı Enver’in partneri Osman rolü için yakışıklı oyuncu Engin Akyürek’in adının geçtiği öne sürüldü.

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Aslı Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile evlendi. Mutlu çiftin bu evlilikten Elay adında bir kızı oldu. İlk kez annelik deneyimi yaşayan Enver, bir süredir setlerden uzaktı. 

ENGİN AKYÜREK İLE ASLI ENVER AYNI PROJEDE Mİ?

Netflix'te yayınlanacak Kuşatma ile ekranlara döneceği müjdesini veren Aslı Enver’e eşlik edecek oyuncu netleşiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Osman rolü Engin Akyürek’e teklif edildi.  Akyürek’in teklife vereceği cevap ise merak konusu oldu.

Aslı Enver’in yeni dizisi ‘Kuşatma’ için bomba partner! Ünlü oyuncuya teklif gitti - 1. Resim

KUŞATMA DİZİSİNİN KONUSU

Öte yandan diziyle ilgili detaylar da belli oldu. Merakla beklenen yapımın çekimleri Eylül ayında başlayacak. Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alacak. Dizide Tarık Emir Tekin de Osman’ın küçük kardeşi Arda’yı üstlenecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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