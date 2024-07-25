Şeyma Subaşı gönlünü Mert Ayaydın’a kaptırdı! İlk fotoğraf da geldi

Önceki günlerde adı ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Subaşı’nın gönlünü iş adamı Mert Ayaydın’a kaptırdığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın iş adamı Mert Ayaydın ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çiftin yan yana çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

Şeyma Subaşı, TV8’in patronu Acun Ilıcalı ile 2017-2018 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten Melisa adında bir kızları olan çift, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşandı. Subaşı daha sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girdi. 3 gün 3 gece düğün yapan ikili, 5 ay evli kaldıktan sonra tek celsede görülen dava ile yollarını ayırdı.

“HALA HİSSEDECEK ÇOK ŞEY VAR”

Adı bir süredir milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan isim, “Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI, MERT AYAYDIN İLE Mİ BİRLİKTE?

Bu paylaşımdan sonra Şeyma Subaşı’nın gönlünü kime kaptırdığı merak edilirken, gerçek ortaya çıktı. Ünlü ismin İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da Ayaydın şirketlerinin sahibi olan Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile birlikte olduğu öne sürüldü. Hatta ikilinin fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Mert Ayaydın’ın adı şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Hadise ile Ayaydın, bir mekanda birlikte görüntülenmişti.

MERT AYAYDIN KİMDİR?

Şeyma Subaşı’nın yeni bir birlikteliğe başladığı 1996 doğumlu Mert Ayaydın, Londra’da eğitim gördü. İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın’ın oğlu. Mert Ayaydın, 28 yaşında. Kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Mert Ayaydın, iş hayatında adını duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.