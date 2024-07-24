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Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Tunç Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar&#039;da yaprak dökümü! Tunç Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eylül ayında 19. sezonuyla Kanal D’de ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar’da yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Son olarak deneyimli yönetmen Orhan Oğuz kadrodan ayrılmıştı. Babasının vedasının ardından 14 yıldır dizide oynayan Tunç Oğuz da diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar’ın Arda Komiser’i Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından ekibe veda etti. Ayrılık nedeniyle ilgili bir bilgi vermeyen oyuncu, yazdığı duygusal mesajla hüzünlendirdi.

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Tunç Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu - 1. Resim

YÖNETMEN ORHAN OĞUZ VEDA MESAJINDA SİTEM ETMİŞTİ

Haziran ayında sezon finali yapan Arka Sokaklar’da deneyimli yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz günlerde 18 sezondur yer aldığı diziye veda ettiğini açıklamıştı. “Diziyi ben bırakmadım” diyen Oğuz, “Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” sözleriyle sitem etmişti.

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Tunç Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu - 2. Resim

OĞLU TUNÇ OĞUZ DA EKİPTEN GİTTİ

Şaşırtan açıklamanın ardından bir veda haberi daha geldi. Başarılı yönetmen Orhan Oğuz’un oğlu Tunç Oğuz da ekipten ayrıldığını duyurdu. Nedeniyle ilgili bilgi vermeyen Oğuz, kalabalık ekip fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin.”

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Tunç Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu - 3. Resim

2013 yılında Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan Tunç Oğuz, ‘Keskin nişancı Arda Atik’ rolünü üstleniyordu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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