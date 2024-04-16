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Edirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı... İşte durakları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı... İşte durakları

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Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı. Arama motorlarında ise trene dair detaylar sorgulandı. Peki, nostaljik tramvay görünümündeki lastikli tren Edirne'de turistik gezi treni nerelere sefer yapacak? Edirne'de turistik gezi trenine kimler binebilir? İşte Edirne Turistik Gezi Treni durakları...

Edirne'nin turistik gezi treni, ilk yolculuğunu yaptı. Selimiye Camii meydanından Edirne Valiliği'ne giden nostaljik görünümlü lastikli tren hakkında detaylar ise merak konusu oldu. Peki, Edirne Turistik Gezi Treni ücretli mi? Edirne Turistik Gezi Treni durakları ne?

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği işbirliğinde turizm potansiyelinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik Gezi Treni, yola çıktı ve ilk seferini düzenledi. 

Edirne Turistik Gezi Treni yola çıktı ilk seferini Valiliğe yaptı - 1. Resim

EDİRNE NOSTALJİK TREN

Artık Edirne'de tarihi alanlar nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile ziyaret edilebilecek.

Selimiye Meydanı önünden Edirne Valiği'ne hareket eden turistik gezi treninde, rehber protokol üyelerine tarihi yapıları tanıttı. 

Turizm Haftası nedeniyle faaliyete geçen nostaljik tren Edirne'nin tarihi alanlarına giriş çıkış kolaylaştırmak amacıyla hayata geçti

Tur otobüslerini belli bir yerde toplayacak olan tren rehberlerle geziler düzenlemeyi amaçlıyor.

Edirne Turistik Gezi Treni ayrıca birkaç dilde kulaklıkla tarihi yapıları anlatacak.  Tarihi yapıları 7 dilde anlatan dijital rehberleri ziyaretçiler kulaklık takarak dinleyebilecek.

Seferler ilk etapta ücretsiz olacak.

EDİRNE TURİSTİK GEZİ TRENİ DURAKLARI...

İlk etapta ücretsiz hizmet verecek tren, Selimiye Meydanı'ndan başlayacağı rotasını Meriç ve Tunca köprülerini geçtikten sonra tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde tamamlayacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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