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Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025'e erken veda eden isimlerden Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında yakınlaşma olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların üzerine Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdı. Ardından takipten çıktı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu olayın detayları merak ediliyor.

Survivor 2025 ile dikkatleri üzerine çeken Efecan Dianzenza evli ve bir çocuk babasıdır. Yine aynı dönem yarıştığı Yağmur Banda ile ismi anılan Efecan Dianzenza sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 

Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir? - 1. Resim

EFECAN DİANZENZA VE DUYGU DİANZENZA AYRILIYOR MU?

Survivor 2025 macerası kısa süren Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık evli olduğu Duygu Dianzenza'yla aralarının bozuk olduğu öne sürüldü.

Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir? - 2. Resim

Efecan Dianzenza ile Duygu Dianzenza 2017 yılında nikah masasına oturdu. Bu evlilikten çiftin 14 Kasım 2020 tarihinde bir kızı oldu.

Kısa süre önce Duygu, eşi Efecan ile olduğu kareleri sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.

Yağmur Banda ve Efecan Dianzenza ile ortaya atılan iddiaların artmasının ardından Duygu Dianzenza ''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım.' ifadelerini kullandı.

Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza Ayrılık İddiaları Gündemi Sarsıyor

Gözler Efecan Dianzenza ile Duygu Dianzenza'ye çevrildi. Efecan şu an için sessizliğini korusa da ikilinin evliliklerinin ne yöne doğru ilerleyeceği merak konusu oldu.

Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir? - 4. Resim

EFECAN VE YAĞMUR OLAYI NEDİR?

Efecan ve Yağmur Banda hakkında öne sürülen iddialara Yağmur Banda sert bir çıkışla tepki gösterdi.

Banda ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem oluşturulmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...'  açıklamasında bulunup tüm iddiaları yalanladı. 

Bazı sosyal medyada kullanıcıları da İzmir'de gördükleri Efecan ve Yağmur'un fotoğraflarını sosyal medyada yaydı. Şu an için konuya ilişkin Efecan'dan net bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde detayların belli olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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